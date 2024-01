Empfang im Kanzleramt Sternsinger aus St. Tönis beim Bundeskanzler

„Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ lautet das Motto der aktuellen, 66. Aktion Dreikönigssingen, mit dem 108 Sternsingerinnen und Sternsinger am Montagnachmittag bei Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin offene Türen einrannten. Die Sternsinger Franziska (14), Johannes (11), Nick (11) und Nelly (9) sowie Begleiterin Monika Meyer aus der Pfarrgemeinde St. Cornelius in St. Tönis vertraten dort das Bistum Aachen. Zum Gruppenfoto mit dem Kanzler stellten sie sich gemeinsam mit Pfarrer Dirk Bingener, Präsident des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, und Domvikar Stefan Ottersbach, Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, im Bundeskanzleramt auf.