Tönisvorster wegen Missbrauch vor Gericht Eltern der Geschädigten zeigten ihren Onkel nicht an

Vor dem Krefelder Landgericht wurde am Montag der Prozess gegen einen 59-jährigen Tönisvorster fortgesetzt. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft sexueller Missbrauch von Kindern in acht Fällen vorgeworfen. Der Beschuldigte soll von Mai 1998 bis Februar 2010 sexuelle Handlungen an seiner 1993 geborenen Nichte und seinem 1997 geborenen Neffen vorgenommen haben. Laut Anklageschrift habe der Beschuldigte seine Nichte unter anderem im Intimbereich gestreichelt. In einem Fall soll der Tönisvorster auch mit dem Finger in sie eingedrungen sein. Seinen Neffen habe er unter anderem bei einem gemeinsamen Schwimmbad-Besuch in die Badehose gefasst, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die mittlerweile 29-jährige Nichte sagte am ersten Verhandlungstag im Zeugenstand aus, dass sie sich daran erinnern könne, dass der angeheiratete Onkel sie im Intimbereich angefasst habe, aber nicht wisse, ob er mit dem Finger in sie eingedrungen sei. Der 25-jährige Neffe des Beschuldigten bestätigte im Zeugenstand die von ihm erhobenen Vorwürfe gegen den 59-Jährige im Wesentlichen.