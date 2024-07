Familie in Tönisvorst verzweifelt Hoffen auf den OGS-Platz

Vorst · Die Absage war für Familie Kocak ein Schock: An der Gemeinschaftsgrundschule Vorst gibt es vorerst für Tochter Lamiya keinen OGS-Platz, sie steht auf der Warteliste. Ihre Mutter befürchtet nun, ihren Job aufgeben zu müssen. Nur an einer der vier Grundschulen in Tönisvorst wird derzeit keine Warteliste geführt.

19.07.2024 , 17:00 Uhr

Göksu Kocak und ihre Tochter Lamiya mit der Schultüte der Sechsjährigen. Nach den Sommerferien besucht das Mädchen die erste Klasse der Gemeinschaftsgrundschule Vorst. Foto: Norbert Prümen