Grundschule Corneliustraße Mit Plakaten gegen Elterntaxis

Rechts und links des Corneliuswegs, an der Ecke Corneliusstraße, stehen Schüler und Eltern in Warnwesten mit großen Schildern. Aussagen wie „Hier bitte keine Elterntaxis“, „Hier halten geht gar nicht“ und „Sicherer Schulweg“, in Kombination mit einem durchgestrichen Auto, prangen in bunten Buchstaben auf den selbstgestalteten Plakaten. Es ist 7.30 Uhr und die ersten Wagen, von der Corneliusstraße kommend, setzen den Blinker, um in den Corneliusweg einzubiegen. Die lauten Buh-Rufe der Kinder, sobald klar ist, dass es sich um ein Elterntaxi handelt, hören die Fahrer zwar nicht unbedingt, aber die Schilder, die ihnen entgegengehalten werden, sind unübersehbar. Mancher Fahrer zögert letztendlich einzubiegen. Sie fahren weiter, um danach am Gehweg anzuhalten. Andere sorgen mit waghalsigen Wendemanövern vor dem mit Elternlotsen gesicherten Übergang für gefährliche Situationen, um dann ihr Kind auf Seite der Grundschule aussteigen zu lassen.