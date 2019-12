Eiserne Hochzeit : 65-Jahr-Feier: ein Leben lang eisern zusammengehalten

St. Tönis Ella und Lothar Crusius aus St. Tönis feiern an Weihnachten das Fest der Eisernen Hochzeit. Auf einem Kirchweihfest haben sie zum ersten Mal miteinander getanzt.

Ein Kirchweihfest in einem Dorf in Thüringen war es, das Ella und Lothar Crusius zusammenbrachte. „Ich kannte sie vom Sehen. Als ich sie dann beim Fest traf, habe ich sie zum Tanzen aufgefordert“, erzählt der 88-Jährige. Das war im Frühjahr 1953. Eineinhalb Jahre später, am 25. Dezember 1954, heiratete das junge Paar. Jetzt feiern Ella und Lothar Crusius das Fest der Eisernen Hochzeit.

Die beiden blicken auf ein sehr bewegtes Leben zurück. Ella Crusius, heute 85 Jahre alt, wurde in Litauen geboren, wohin ihre deutschen Vorfahren einst als Lutheraner geflüchtet waren. Im Zweiten Weltkrieg verließ die damals siebenjährige Ella mit ihrer Familie das Land. In Laucha, einem Dorf in Thüringen, baute sich die Familie ein neues Leben auf. Ella legte das Abitur ab und wurde Grundschullehrerin. Auch Lothar Crusius stammt aus einem Dorf in Thüringen. Er studierte in Jena Biologie und Chemie, um Lehrer zu werden. „Ich hatte gerade meine erste Stelle am Gymnasium, als wir uns kennenlernten“, erzählt der Senior.