Aktion des Thomaeums Kempen soll Elektromüll abliefern

„Ich muss Justus und Felix Danke sagen. Die beiden haben mich nämlich angeschrieben und von der Aktion berichtet. Ich kann euren Einsatz nur loben und sehe, dass ihr die Problematik unserer Zeit erkannt habt und etwas dafür tut“, sagt Christoph Dellmans. Was der Kempener Bürgermeister, der sich im Pädagogischen Zentrum des Thomaeums inmitten jeder Menge Elektroschrott eingefunden hat, so lobt, ist der Einsatz der Sechstklässler bei der Aktion E-Waste Race, an der das Gymnasium teilnimmt. Der Kreis Viersen hatte das schulische Umweltprojekt ausgeschrieben, bei dem insgesamt acht Schulen aus dem Kreis Viersen mitmachen. Sie sammeln seit dem 28. August um die Wette Elektroschrott, der dann einem fachgerechten Recycling zugeführt werden wird.