Eiserne Hochzeit : Milchkanne wurde zum Glücksbringer

Vorst Seit 65 Jahren sind August und Waltraud Ortgies verheiratet. Morgen feiert das Jubelpaar aus Vorst das seltene Fest der Eisernen Hochzeit. Und tatsächlich hat das Paar immer eisern zusammengehalten, auch wenn das Leben sich nicht von seiner sonnigen Seite zeigte.

August Ortgies, heute 86 Jahre alt, stammt aus Ostfriesland. Weil es dort nach dem Krieg aber keine Arbeit gab, ging der junge Mann an den Niederrhein, um auf einem Bauernhof zu arbeiten. „Und auf diesem Bauernhof habe ich jeden Abend frische Milch geholt“, erzählt Waltraud Ortgies. Die jungen Leute lernten sich kennen und verliebten sich ineinander. Zwei Jahre später haben sie geheiratet und sich ein gemeinsames Leben aufgebaut.

August Ortgies arbeitete nach der Zeit auf dem Bauernhof noch eine kurze Zeit lang auf der Zeche Heinrich in Essen, bevor er in den Straßenbau wechselte. „Die Straßen hier in Vorst, die habe ich alle ausgeschachtet“, erzählt der Senior, der später Vorarbeiter war und weit über das Rentenalter hinaus im Baugewerbe tätig blieb. „Insgesamt habe ich 60 Jahre lang gearbeitet“, erzählt der 86-Jährige.