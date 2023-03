St. Töniser Obsthof Eis aus heimischen Früchten

Exakt 120 Gramm zeigt die Digitalwaage an, als Thomas Gohl damit fertig ist, Calvados ins Glas zu gießen. Der Eismacher nickt zufrieden und füllt das alkoholische Getränk in die große Eismaschine, die ihr Werk gerade vollendet hat. Der Calvados wird ganz am Ende hinzugegeben und ist sozusagen das i-Tüpfelchen der neuen Eiskreation, die Gohl heute zum ersten Mal ausprobiert, während Jacqueline Huhndorf gespannt zuschaut. Denn Äpfel vom St. Töniser Obsthof, den sie mit ihrem Lebensgefährten Bernd Fruhen führt, sind die Hauptzutat für das Apfel-Calvados-Eis. Huhndorf und Gohl probieren je einen Löffel voll und sind zufrieden mit dem Ergebnis. „Aber das Eis muss noch ein, zwei Tage ruhen, und dann muss meine Familie es noch bewerten, bevor wir entscheiden, ob es in den Verkauf geht“, sagt Gohl.