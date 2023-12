Einzelhandel in St. Tönis Was die Hochstraße bietet

Für einen Ort dieser Größe hat St. Tönis eine belebte Innenstadt, in der sich ein Besuch zum Bummeln und Einkaufen nach wie vor lohnt. Auch ein gastronomisches Angebot ist vorhanden, um eine Pause zu machen oder den Einkaufsbummel gemütlich ausklingen zu lassen. Die Corona-Pandemie hat das Ortszentrum – beziehungsweise die Geschäfte – vergleichsweise gut überstanden. Dennoch ist bei manchem St. Töniser und bei einigen Geschäftsleuten durchaus eine gewisse Unzufriedenheit zu spüren. Es gebe zu viele Leerstände in der Innenstadt, die Aufenthaltsqualität habe nachgelassen, nicht alles sei so gepflegt wie noch vor ein paar Jahren.