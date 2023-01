Einzelhandel in St. Tönis Kunden tauschen Geschenke seltener um

„Für die Menge an Bekleidung, die ich vor Weihnachten verkauft habe, ist der Prozentsatz in Sachen Umtausch sehr gering. Die Kunden haben sehr genau und gezielt gekauft“, sagt Stefan Robben vom gleichnamigen Herrenmodegeschäft an der Hochstraße in St. Tönis, der gerade einen der wenigen Umtausche durchführt, den die erste Woche nach Weihnachten gebracht hat: Ein älteres Paar hat eine Größe zu klein gekauft. Viele Kundinnen hätten beim Einkauf vergleichbare Bekleidungsstücke mitgebracht und danach eingekauft, erzählt Robben.