Tönisvorst : Einstimmiges Votum für mehr Digitalisierung im Rathaus

Tönisvorst Das war nicht im Sinne der Erfinder. Torsten Frick (FDP) konnte mit den Controlling-Berichten nicht viel anfangen. Und Alexander Decher sprach für die CDU, die das Thema Controllingberichte ursprünglich eingebracht hatte, davon, man wolle stärker mit den Berichten arbeiten können.

In dem aktuellen Zahlenwerk seien noch keine Tendenzen oder Fragestellungen zu erkennen. So wie vorgelegt, hätten die Berichte wenig Sinn.

Das freute dagegen Heinz Michael Horst (SPD), der den Sinn dieser Controllingberichte von Anfang an in Zweifel gezogen hatte. Beigeordnete Nicole Waßen wies die Kritik zurück, nahm aber mit, sich künftig kürzer zu fassen. Die kritischen Wortmeldungen bezogen sich aber gar nicht auf ihren Fachbereich Finanzen, sondern vor allem auf den Fachbereich Personal. Neun Seiten Zahlenkolumnen und im Ausblick die Aussage „Zur Zeit wird daher davon ausgegangen, dass die geplanten Mittel bis zum 31.12.2019 ausreichen“, sind in der Tat wenig aussagekräftig.