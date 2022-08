Verein „Freunde von Kanew“ : Einsatzkleidung wird in der Ukraine weiterverwendet

Vertreter des Kreises Viersen und der Freunde von Kanew zeigen die Einsatzkleidung, die nun in die Ukraine geliefert wird. Foto: Bianca Treffer

Tönisvorst In der Tönisvorster Rettungswache wurde jetzt ausrangierte Einsatzbekleidung der Feuerwehren und Rettungsdienste übergeben. Die tadellose Kleidung soll in der Ukraine ihren Dienst tun.

Von Bianca Treffer

Paul Schrömbges, Vorsitzender des Vereins „Freunde von Kanew“ und sein Vereinskollege Valerij haben in der Rettungswache Tönisvorst mehrere Kartons mit Einsatzkleidung für die Rettungsdienste und die Feuerwehr in Kanew in der Ukraine entgegengenommen. Es handelte sich um eine Spende des Kreises Viersen. Hintergrund ist eine sukzessive Neuanschaffung der Einsatzkleidung, denn die Farben haben beim kreisweiten Rettungsdienst gewechselt. Wo einst Orange die Hauptrolle spielte, ist nun Gelb an die erste Stelle gerückt. Zudem verfügt die neue Kleindung über andere Reflektoren. Beides Faktoren, die für mehr Sicherheit bei den Einsätzen sorgen, da die Männer und Frauen in der neuen Bekleidung noch besser zu sehen sind.

Der Rettungsdienst wurde mit neuen Jacken und Hosen ausgerüstet. Damit wären 300 Einsatzhosen und 60 Einsatzjacken in die Altkleidertonne gewandert. Das sollte aber nicht geschehen, da die Kleidung nach wie vor alle Warnschutzklassen erfüllt, bestens gepflegt und neutral ist: Sie trägt keine Merkmale wie Wappen oder Bestickungen des Kreises Viersen. Landrat Andreas Coenen, Rainer Höckels, Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz, und Alexander Prüter, stellvertretender Rettungsdienstleiter, sprachen den Verein „Freunde von Kanew“ an, ob Bedarf an der Bekleidung bestehe. Das war der Fall. Im Beisein von Wachleiter Thomas Holthausen wurden die gepackten Kartons jetzt überreicht. In rund drei Wochen startet ein nächster Hilfstransport nach Kanew, bei dem die Dienstkleidung mit in die Ukraine geht.