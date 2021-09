Einsatz in St Tönis : Feuerwehr löscht lichterloh brennende Gartenlaube

Symbolbild Foto: dpa/Marcel Kusch

St Tönis Die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst ist in der Nacht zu Sonntag, 5. September, um kurz nach Mitternacht zu einer brennenden Gartenlaube an der Viersener Straße in St. Tönis alarmiert worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie ein Sprecher am Montag berichtete, brannte die Gartenlaube bereits lichterloh, als die 21 Einsatzkräfte kurze Zeit später eintrafen.

Nach einer umfangreichen Lageerkundung bereiteten die Wehrkräfte den sogenannten Löschangriff mit mehreren Schlauchleitungen vor. Neben dem Löschen der Gartenlaube galt es, eine Ausbreitung auf andere Bereiche zu verhindern. Das Feuer war nach gut einer Dreiviertelstunde gelöscht.

Um ein erneutes Entfachen durch versteckte Glutnester zu verhindern, deckten die Einsatzkräfte den abgebrannten Bereich mit Schaum ab Während der gesamten Einsatzdauer wurden drei Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt. Der Einsatz war für die Feuerwehr gegen 2.30 Uhr beendet. Angaben zur Brandursache machte der Sprecher nicht.

(emy)