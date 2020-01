Spende : Einrichtung der Vorster Apotheke wird in Ghana weiterverwendet

Vorst Ein letztes Dankeschön, das von Herzen kommt, ein Winken, und die Türen des Kleinlasters schließen sich, in dem sich ein Abzug des Labors der ehemaligen Apotheke in Vorst sowie einige Rollwagen für Medikamente befinden.

Der Mediziner aus Dortmund, der in Ghana geboren wurde, errichtet in seinem Heimatland ein Krankenhaus mit den Abteilungen Inneres, Unfallchirurgie, Orthopädie, Kinderabteilung sowie Geburtshilfe und Gynäkologie. „Ich habe in Berlin Medizin studiert. Ein Praktikumsjahr führte mich in ein Krankenhaus in Ghana. Was ich dort erlebte, hat mich geprägt und in mir den Wunsch geweckt, ein Krankenhaus der Solidaritätsmedizin zu errichten“, sagt der Orthopäde und Unfallchirurg. Sein Ziel ist es, dass Kinder unter fünf Jahren dort kostenlos behandelt werden, um die Kindersterblichkeit zu senken. Gerade in diesem jungen Alter ist das Immunsystem noch schwach und anfällig für Infektionskrankheiten. Wer in Ghana kein Geld für die Behandlung hat, kann nicht zum Arzt gehen. Zudem möchte Okae ein gutes und modernes Krankenhaus schaffen, das die Menschen auch nutzen. Bislang ist es oft so, dass Menschen, die es sich leisten können, Ghana für eine medizinische Behandlung verlassen, weil die Krankenhäuser dort nicht gut aufgestellt sind.