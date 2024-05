Hilfe in St. Tönis Große Spendensumme gegen Augenkrebs kommt aus St. Tönis

Kilian Keppner und Philip Enxing, Geschäftsführer der Keppner-Schulverpflegung GmbH aus Willich, spendeten 2500 Euro – eine große Überraschung, da eigentlich von einer Summe in Höhe von 500 Euro die Rede war. Doch der Reihe nach: Der Musiker Ralf Küntges, der auch Leiter des Familienzentrums Villa Gänseblümchen in St. Tönis ist, veranstaltete sein traditionelles Weihnachtskonzert im vergangenen Jahr erstmalig im „1857“. Nico Frass hatte Küntges angesprochen, ob er nicht ein Weihnachtssingen im Wirtshaus veranstalteten wollte. „Ich hatte dann den Vorschlag gemacht dies mit meinem Weihnachtskonzert zu verbinden, das ich seit über 20 Jahren an den verschiedenen Orten in Tönisvorst veranstalte“, erzählt Küntges.