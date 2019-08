St. Tönis : Eine Tasche geht auf Reisen

Andreas Lessenich zeigt in seinem Geschäft Spielwaren Lessenich an der Hochstraße einige Exemplare der Boomerang Bag. Die Idee hat der Tönisvorster bei einem Urlaub in Neuseeland kennengelernt. Foto: Stephanie Wickerath

Tönisvorst „Boomerang Bags“ heißen sie, und sie sollen dazu beitragen, Stoffreste zu recyceln und Plastikmüll zu vermeiden. In Bälde werden die ersten selbstgenähten Taschen im St. Töniser Spielwarengeschäft Lessenich ausgegeben.

In der Apfelstadt hat sich die erste Boomerang Bags-Community von Deutschland gegründet. „Die Idee kommt aus Australien“, erzählt Andreas Lessenich, Geschäftsführer des gleichnamigen Spielwarengeschäfts an der Hochstraße und Initiator des Taschen-Projekts. Die Mitglieder der Community, also der Gruppe, nähen ehrenamtlich aus Stoffresten Einkaufstaschen, die die Kunden in den teilnehmenden Geschäften kostenlos mitnehmen können, um sie bei nächster Gelegenheit wieder mitzubringen und zurückzugeben.