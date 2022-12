Auf geht’s in die Innenstadt Eine Schnitzeljagd mit Bildern durch St. Tönis

Die Zeit bis zur Bescherung will überbrückt werden? Nach dem Mittagessen am Ersten Weihnachtstag wäre ein Verdauungsspaziergang genau das Richtige? Der Langeweile am Zweiten Weihnachtstag gilt es entgegenzuwirken? Dann auf in die Innenstadt von St. Tönis, um allein oder mit der ganzen Familie auf Rätseltour zu gehen. Wir haben neun Details, die mehr oder weniger leicht zu entdecken sind, fotografiert – und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können sich jetzt auf die Suche danach begeben. Wer die Herausforderung sucht, ignoriert am besten die nebenstehende Karte. Wer es etwas einfacher haben möchte oder nicht mehr weiterkommt, kann diese zu Hilfe nehmen. Dort sind die Orte markiert, an denen die Fotos entstanden sind. Eine Auflösung anhand der Zahlen unter den Bildern finden Sie im Infokasten.