575 Jahre St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1444 Vorst: Eine lebendige Schützen-Gemeinschaft

Vorst Mit einem Empfang im Haus Vorst startete die St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1444 Vorst in ihr Jubiläumsjahr. Sie blickt auf einer 575-jährige Tradition zurück. Vom Land gab es dazu eine Ehrenplakette der Staatskanzlei.

Bravo, Propst Thomas Eicker. Der neue Präses der Schützenbruderschaft verließ bei seinem Grußwort die Bühne und ging in den hinteren Teil des Saales von Haus Vorst, in dem sich viele Besucher an den Stehtischen angeregt unterhielten. Das Funk-Mikro machte es möglich. Auf der Bühne hatte er noch kurz angemerkt, wer hier auf der Bühne stehe, habe die „A-Karte“ gezogen, weil ihm die Hälfte des Saals überhaupt nicht zuhöre. Sprach’s und ging durch den Saal mitten in die Menge. Mit Charme brachte er dann den ganzen Saal dazu, der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft ein Geburtstagsständchen zu singen.

Das Jubiläumsschützenfest wird vom 1. bis 15. Mai in Vorst gefeiert. Vorher gibt es am 12. April noch das Haxenessen. Um 18.30 Uhr trifft sich die Bruderschaft im Haus Vorst. Die Hauptleute werden dann im Rahmen eines Marschieren-Übens prüfen, ob alle schon über die nötige Schützenfestreife verfügen. Danach werden die Schützen dann begleitet vom Musikzug der freiwilligen Feuerwehr zum Gather-Hof zum Haxenessen ziehen.

In Vorst neigt sich die Schützenfest-Saison in Kaarst dem Ende entgegen : Vorst feiert ein rauschendes Schützenfest

Ein ganz besonders emotionaler Moment des langen Abends war die Übergabe eines alten Königsordens. Udo Hüskes trennte sich von dem Silberorden seines Vaters und übergab sie Brudermeister Sascha Stieger. Am Anfang des Abends ließ Reiner Hinkes als Laudator die Geschichte der Schützenbruderschaft - teilweise auf Platt - Revue passieren. Allen im Saal wurde klar, dass das Jahr 1444 mental sehr weit weg ist und man sich nur schwer in die Zeit des ausgehenden Mittelalters und der kommenden Neuzeit hineinversetzen kann. Das Wesen der Bruderschaft hat sich im Laufe der Geschichte sehr gewandelt, von der militärischen Funktion für den Landesherrn. den Kölner Erzbischof, in Zeiten ohne stehende Heere, bis zur rein bürgerlichen Gemeinschaft in Verbindung mit Schießsport. Hans Josef Köhler, der als Moderator durch den Abend führte, charakterisierte die Gründungsjahre als eine Zeit, in der Plünderungen und Überfälle das Land heimsuchten und die Menschen sich zusammenschlossen, um sich zu schützen. Er erinnerte auch daran, dass der Schützenkönig einst von allen Steuern und Abgaben befreit war. Und gleich mehrere Redner, darunter Bezirksbundesmeister Uli Loyen, betonten die feste und wichtige Bindung an die katholische Kirche. Alle bekennen sich auch heute zum Dreiklang „Glaube, Sitte, Heimat“.