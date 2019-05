Aktion Stolpersteine in St. Tönis : Eine Erinnerung an vertriebene Juden

Künstler Gunter Demnig verlegt einen Stolperstein für Isaak Kaufmann an der Hochstraße 37 in St. Tönis. Foto: Norbert Prümen (nop)

St. Tönis Gunter Demnig hat vor dem Haus Hochstraße 37 einen Stolperstein eingesetzt. Heimatbund St. Tönis und die Stolperstein-AG des Michael-Ende-Gymnasiums gestalten die Gedenkstunde anlässlich der Verlegung der Stolpersteine.

Isaak Kaufmann, ein St. Töniser Jude, ist 80 Jahre alt, als die Synagoge in seiner Heimatstadt brennt und Anhänger der Nationalsozialisten sein Haus an der Hochstraße 37 stürmen. Sie schlagen und treten den alten Mann, fesseln ihn an einen Korbstuhl und tragen ihn vor das Haus. Dort wollen sie den Viehhändler in seinem Stuhl anzünden. Passanten greifen ein und verhindern die Gräueltat. Der alte Mann verlässt nach dieser Nacht seine Heimat und flieht nach Holland.

An die St. Töniser Synagoge, die in der Reichspogromnacht in Flammen aufging, erinnert schon länger ein großer Stein im Park des Krankenhauses. Seit Samstag erinnert ein kleiner Stein an Isaak Kaufmann. „Hier wohnte Isaak Kaufmann, Jahrgang 1858, Flucht 1938 Holland, 1940 Argentinien“, ist in die goldene Platte eingraviert, die den Pflasterstein abdeckt. Dass das Verbrechen an Isaak Kaufmann nicht vergessen wird, dafür sorgt Nina Le Thi. Die 17-jährige Gymnasiastin liest bei der Stolpersteinverlegung vor, was die Nazis dem St. Töniser Viehhändler angetan haben.

Info Walter Schöler gab dafür 2011 den Anstoß Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Walter Schöler hat 2011 als AWG-Vorsitzender die ersten Stolpersteine vor den Häusern der Genossenschaft an der Hochstraße 67 verlegen lassen. Kurz danach gründete sich die AG am Gymnasium, die die Geschichten der Tönisvorster Juden recherchiert und Spenden sammelt. Heute liegen fast 40 Stolpersteine in Vorst und St. Tönis.

Gunter Demnig, der seit 1992 fast 70.000 Stolpersteine in den Boden vor Häusern verlegt hat, in denen Menschen gelebt haben, bevor sie von den Nazis zur Flucht gezwungen oder verschleppt wurden, lässt auch den Stein vor dem Haus Hochstraße 37 in den Boden ein. Möglich gemacht haben das der Heimatbund St. Tönis und die Stolperstein-AG des Michael-Ende-Gymnasiums. Sie gestalten auch die Gedenkstunde anlässlich der Verlegung der Stolpersteine. Zunächst spielt das Cello-Orchester der Musikschule Krefeld, dem der MEG-Schüler Jan Michael Klaus angehört.

Zu den tiefen Tönen der Cellisten trägt Sandra Fiethen einen eindringlichen Text aus dem polnischen Ghetto in Krakau vor: „Es brennt, Brüder, es brennt. Ihr steht herum mit verschränkten Armen und unser Städtchen brennt.“ Anschließend spricht Bürgermeister Thomas Goßen: „Wir sollten die Stolpersteine zum Anlass nehmen, uns zu positionieren, wenn die Würde von Anderen gefährdet ist.“ Es gehe nicht darum, der nächsten Generation einen Rucksack voll Schuld mitzugeben, „aber einen Rucksack voll Verantwortung.“

Guido Beckers vom Heimatbund will nicht anklagen. „Ich weiß nicht, wie ich mich damals verhalten hätte“, gibt der 58-Jährige zu. Auch die Stolpersteine seien keine Anklage. Sie erinnerten vielmehr daran, dass „schlimme Verbrechen von diesem Volk ausgegangen sind und auch in unserem beschaulichen Ort Menschen verfolgt wurden.“ Die Stolpersteine seien eine Mahnung, damit sich die Geschichte nicht wiederhole.

Vier weitere Steine mit gravierten goldenen Platten werden an diesem Tag noch verlegt. Vor dem Haus Kaiserstraße 2 erinnern sie an Siegfried, Paula, Hans und Kurt Romberg, die dort bis 1938 ein Geschäft für Maßkonfektionen betrieben und zu den fünf reichsten jüdischen Familien von St. Tönis gehörten. Auch ihr Geschäft wird in der Reichpogromnacht geplündert und zerstört. Aber das ist erst der Anfang, wie Nina Le Thi, Natalie Heidenfels, Jan Michael Klaus und Madeleine Klaus wissen, die die Geschichte recherchiert haben und anlässlich der Verlegung vorlesen.

Demütigungen, Repressalien und Enteignung widerfahren der Familie. Hans Romberg, der ältere Sohn und Besitzer einer Krawattenfabrik, wird nach Dachau verschleppt, von wo ihn sein Vater gegen eine sehr hohe Geldsumme freikaufen kann. Der junge Mann flüchtet nach England, lebt später in Kanada, geht von dort zu seiner Familie, die nach Südafrika geflohen war und baut sich schließlich in Simbabwe eine Existenz auf.