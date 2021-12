Rundgang : Eine bewegende Weihnachtsgeschichte in Vorst

Vorst An 26 Stationen eines Rundgangs wird aus verschiedenen Perspektiven die Weihnachtsgeschichte erzählt. Teilnehmer können sich die Stationen vom 24. bis 27. Dezember individuell erlaufen.

Eine „Bewegende Weihnachtsgeschichte“ versprechen die Macher und Macherinnen der beiden Vorster Kirchen vom 24. bis zum 27. Dezember. Und das im doppelten Sinn, denn die Gäste können an diesen vier Tagen 26 Stationen besuchen, an denen ihnen aus verschiedenen Perspektiven die Weihnachtsgeschichte erzählt wird. Eine Geschichte, die bis heute Christen in aller Welt bewegt.

„Auf ganz unterschiedliche und liebevoll gestaltete Weise wird an den einzelnen Stationen von der Geburt Jesu erzählt“, sagt die katholische Gemeindereferentin Regina Gorgs. „Alle Menschen sind eingeladen, sich ihren persönlichen Familiengottesdienst unterwegs entlang der weihnachtlichen Stationen zusammenzustellen.“ Der Rundgang kann individuell erwandert werden. Er ist so gestaltet, dass er für alle Altersgruppen ansprechend ist.

Neben vielen Privathaushalten beteiligen sich auch das Medikamentenhilfswerk Action Medeor, der Vorster Heimatverein, die Kita Grüner Weg, das Seniorenhaus Kandergarten und die Kleider-Boutique der Caritas an der Aktion. An den Stationen hängen Texte zum Lesen aus, Figuren aus der Weihnachtsgeschichte sind ausgestellt. Lieder und kleine Geschichten können an einigen Stationen mit einem Smartphone über einen QR-Code gehört werden. Auch werden die Krippen der beiden Vorster Kirchen einbezogen (in den Kirchen gilt die 3G-Regel).