Was gestohlen wurde, ist noch unklar : Küchenfenster aufgebrochen

Laut Polizei wurden sämtliche Räume des Hauses durchwühlt. Foto: dpa/Fabian Strauch

St. Tönis Unbekannte haben am Donnerstagabend zwischen 18.15 und 20.10 Uhr ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses am Blaumeisenweg in St. Tönis aufgebrochen.

