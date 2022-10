Einbruch in ein Mehrfamilienhaus : Balkontür aufgehebelt

Die Polizei sucht jetzt nach möglichen Zeugen. Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Tönis Einbrecher haben zwischen Montag, 12 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus am Corneliusplatz in St. Tönis aufgehebelt.

