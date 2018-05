Tönisvorst: Ein Wohnzimmer für junge Leute

Tönisvorst Neuer Name, erweiterte Angebote und umgestaltete Räume - der Vorster Jugendtreff stellt sich neu auf. Ein Teil des veränderten Konzeptes sind die frisch entstandenen Graffiti-Arbeiten mit dem Künstler Johannes Veit.

Das grüne Chesterfield-Sofa zieht die Blicke im Café des Vorster Jugendtreffs auf sich. Allerdings ist es weniger zum Sitzen geeignet, denn es ist Teil eines riesigen Graffiti-Werkes, das sich über die große Schrankwand an der einen Seite des Raumes zieht. Links neben dem Sofa ist das Wörtchen "Das" zu lesen, dann geht es in warm leuchtenden Großbuchstaben mit dem Wort "Wohnzimmer" weiter. "Mit dem Bild ist eigentlich schon alles gesagt", bemerkt Einrichtungsleiterin Annika Weyers lächelnd. "Das Wohnzimmer" ist nämlich der neue Name des Vorster Jugendtreffs an der Gerkeswiese. Und genau so gemütlich und einladend wie das dreidimensional dargestellte Sofa möchte auch der Jugendtreff sein.