Die Evangelische Kirchengemeinde St. Tönis lädt ein Ein Tag rund um das Thema Demenz

„Es wird ein interessanter und lebendiger Nachmittag“, sagt Heike Kehl-Herlyn, die die Gemeindearbeit 50 plus leitet. Unter dem Titel „Schön, dass Sie da sind“ referiert so Professor Dr. Okko Herlyn zu den theologischen Grundlagen für eine demenzsensible Gemeindearbeit. In einem Interview stellt Marion Wlotzka, Leiterin der Seniorenarbeit im Ruhestand, den Aufbau und die Förderung von Demenzangeboten in der Gemeinde vor. Zu den Methoden im Demenzcafé spricht dessen ehrenamtliche Leiterin Rosemarie Sattler, bevor der Diplom-Pädagoge Erich Schützendorf einen „kurzen Ausflug ins Anderland – Wo die Menschen mit Demenz leben“ macht.