St. Töniser Bürger kämpfen seit vielen Jahren Ein neuer Spielplatz für das Südviertel

Die Chancen stehen gut, dass das sogenannte Südviertel in St. Tönis wieder einen öffentlichen Kinderspielplatz bekommt – nach rund 30 Jahren Spielplatzlosigkeit. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Tönisvorster Ausschusses für Vielfalt, Jugend, Senioren, Gesundheit, Soziales und frühkindliche Bildung deutlich. Die Stadt habe eine Fläche zwischen Sternstraße und Ostring gekauft, Anfang nächsten Jahres werde man mit der Entwicklung eines Bebauungsplans beginnen – „und ich sehe es als Auftrag der Politik an, dort auch einen Kinderspielplatz zu berücksichtigen“, sagte der zuständige Fachbereichsleiter Jörg Friedenberg am Ende der Diskussion zum Thema.