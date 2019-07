St. Tönis : Die Kohnen-Familie in der Feuerwehr

Alles Kohnen (v.l.n.r.): Jonas, Christoph, Wilhelm, Matthias, David und Christian Kohnen. Das sind sechs Mann aus drei Generationen. Sie alle waren oder sind mit Begeisterung bei der freiwilligen Feuerwehr, alle beim Löschzug St. Tönis, dabei. Foto: Jürgen Karsten

Tönisvorst Was täte eine Gesellschaft ohne den Einsatz von Freiwilligen? Wir stellen heute beispielhaft dafür sechs Mitglieder der St. Töniser Familie Kohnen vor, die allesamt seit Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen.

Die Männer der Familie Kohnen engagieren sich intensiv in der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst. Vater Wilhelm (85) hat es vorgemacht, seine Söhne folgten dem Beispiel des Vaters und auch die Enkelgeneration ist mit Jonas Kohnen (21) und David Kohnen (23) bereits seit Jahren in der Wehr aktiv.

Schreinermeister Wilhelm Kohnen gehört heute der Ehrenabteilung an, er ist seit 1952 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, bis 1993 blieb er als Oberfeuerwehrmann selbst aktiv. „Ich wurde von einem Feuerwehrmann angesprochen, der damals versuchte, wieder einen eigenen Löschzug für Laschenhütte aufzubauen. Er fragte mich, ob ich nicht in die Wehr eintreten wolle, da habe ich zugesagt.“

Info Jugendfeuerwehr hat aktuell 29 Mitglieder Die Jugendfeuerwehr ist eine Einheit der Freiwilligen Feuerwehr, welche aus Jugendlichen zwischen 12 bis 18 Jahren besteht. Die Dienstabende sind immer jeden zweiten Dienstag zwischen 18.30 und 20.30 Uhr. Treffpunkt sind die Gerätehäuser in St. Tönis und Vorst. Interessenten können dort erst einmal vorbeischauen. www.jf-toenisvorst.de

Von vier Kohnen-Jungen gehörten dann sogar zwei in den 50er Jahren der Wehr an, denn sein Bruder Lorenz trat ebenfalls ein. Er ist der Vater von Christoph Kohnen (52), der in St. Tönis eine Kfz-Werkstatt („Automeister“) führt und 1983 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr wurde. „Viele Jungen eifern ihrem Vater nach, ich tat das in diesem Falle auch“, betont der heutige Hauptbrandmeister, der jung in die Wehr eintrat und es nie bereute. Heute hat er längst eine Vorgesetzten- und Führungsposition inne, trägt viel Verantwortung und kümmert sich nachhaltig um die Ausbildung junger Wehrleute.

Auch die beiden Söhne von Wilhelm Kohnen, Christian und Matthias, sind schon lange in der Freiwilligen Feuerwehr der Apfelstadt aktiv. Christian (51), von Beruf Schreinermeister, gehört seit 1985 dazu, ist heute Unterbrandmeister und sagt, er sei sozusagen als Kind mit der Wehr aufgewachsen. Da war der Eintritt folgerichtig. Bruder Matthias (47), Tischlermeister und ebenfalls Unterbrandmeister, trat 1989 in die Wehr ein. „Mein Vater sagte eines Tages, als er zur Feuerwehr ging: Jung, kommst Du mit? Das habe ich gemacht und bin dabei geblieben“.

Die beiden Jüngsten der sechs aktiven Wehrleute der Kohnen-Familie sind David Kohnen (23) und Jonas Kohnen (21). Die beiden Oberfeuerwehrmänner gehören seit 2009 bzw. 2010 der Wehr an und waren beide davor zuerst sechs Jahre lang in der Jugendfeuerwehr aktiv. Für sie ist bei ihren Einsätzen in der Wehr immer auch ein bisschen Abenteuerlust dabei, und sie fahren ausgesprochen gerne Einsätze. Allen aber ist gemeinsam, dass sie gerne anderen Menschen helfen möchten.

Die Freiwilligen Feuerwehren tun jeden Tag viel mehr als Feuer löschen: Die Zahl der zu leistenden technischen Hilfeleistungen, der Einsatz bei Verkehrsunfällen, beim Beseitigen von Ölspuren, im Katastrophenschutz und in der Tierrettung wächst. In diesem Jahr gab es bereits weit mehr als 100 Einsätze. Das Bewusstsein für Vorsorge ist gewachsen, was die Feuerwehrmänner gut finden. So sind viel mehr Brandrauchmelder in den Privathaushalten installiert. Das ist gut, führt aber für die Wehr zu vermehrten Einsätzen. Wenn ein Rauchmelder in einem Haus piept, in dem sich gerade niemand aufhält, rückt die Wehr an, wenn sie davon erfährt.