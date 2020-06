Ehemalige Tankstelle in St. Tönis : Am Westring soll Strom getankt werden

Die alte Tankstelle am Westring in St. Tönis ist seit 1998 geschlossen. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Eine prall gefüllte Tagesordnung hat der Bau- und Verkehrsausschuss bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. Ein Thema ist die ehemalige Tankstelle am Westring in St. Tönis. „Mobilitäts-Hub“ ist das Stichwort.

1998 wurde sie geschlossen, die Tankstelle der SVG am Westring in St. Tönis. Seitdem liegen Gebäude und Grundstück brach. Immer wieder hatte es in den vergangenen Jahren Initiativen von Bürgern, Politikern und der Stadt Tönisvorst gegeben, den Schandfleck, als den viele Anwohner die alte Tankstelle bezeichnen, zu beseitigen. Bisher vergebens. Im nächsten Bau-, Energie-, Verkehrs- und Umweltausschuss am Mittwoch, 17. Juni, ab 18 Uhr in der Rosentalhalle, Gelderner Straße 69, steht die Tankstelle erneut auf der Tagesordnung.