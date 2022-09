Puppentheater im Forum Corneliusfeld : Tönisvorst zeigt sich von dieser Echsoterik begeistert

St. Tönis Ganz gleich, mit welcher Puppe Michael Hatzius das Publikum im St. Töniser Forum Corneliusfeld anspricht, er kommt glänzend an. Was diese Art Theater ausmacht.

So geschehen am Freitagabend im Forum Corneliusfeld in Tönisvorst, wo auf Einladung des Stadtkulturbundes der Berliner Puppenspieler Michael Hatzius mit seinem Programm „Echsoterik“ zu Gast war. Michael Hatzius ist seit mehr als zehn Jahren mit seiner kompromisslos kritischen Echse unterwegs, hat beim Berliner Kabaretttheater „Die Wühlmäuse“ gespielt, ist Teil des Ensembles der „Mitternachtsspitzen“ und produzierte eine eigene Fernsehshow um seine Echse herum.