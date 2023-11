Einsatz beim Deutschen Roten Kreuz DRK Tönisvorst sucht weitere Ehrenamtler

Wichtigste Aussage dabei: Die letzten Folgen der Corona-Pandemie wurden zumindest in organisatorischer Hinsicht überwunden. „Die Wohlfahrts- und Sozialarbeit freut sich, nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen nun endlich wieder bei den Blutspenden in Vorst Verpflegung vor Ort für die Spenderinnen und Spender anbieten zu dürfen. Hierdurch steigt auch die Gesamtzahl der Spenden wieder an“, erläutert Wilma Jansen, die Leiterin der Sozialarbeit in Vorst.