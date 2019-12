Im Blickpunkt: Ehrenamt beim DRK : Sanitäter dringend gesucht

Tönisvorst Zum Tag des Ehrenamts stellen drei Rotkreuzler ihre Bereiche vor und werben für das Engagement im DRK.

Lara Lünger strahlt, wenn sie von ihrem Ehrenamt erzählt. Seit fünf Jahren ist die Abiturientin Mitglied beim Deutschen Roten Kreuz. Im Ortsverein Tönisvorst hat sie ein Zuhause gefunden. „Ich bin über den Schulsanitätsdienst am Michael-Ende-Gymnasium zum Jugendrotkreuz gekommen“, berichtet die 18-Jährige. Sie habe sich die Gruppenstunden für Jugendliche angesehen und sei dabei geblieben. Heute arbeitet Lara selber als Gruppenleiterin. Fünf bis acht Stunden ihrer Freizeit investiert sie wöchentlich in das Ehrenamt.

Neben der Tätigkeit als Gruppenleiterin beim Jugendrotkreuz ist die St. Töniserin auch in der DRK-Bereitschaft als Ersthelferin aktiv. „Wir können anderen Menschen helfen, wenn sie in Not sind, sogar Leben retten und das ist ein gutes Gefühl“, findet die 18-Jährige. Das ist auch der Grund, warum André Schwickart sich seit mehr als 20 Jahren beim DRK engagiert. „Ich bin damals über den Bundeswehrersatzdienst zum DRK gekommen und habe mich gleich wohlgefühlt“, erzählt der 45-Jährige, der als Rettungshelfer tätig ist, den Nachwuchs in Erster Hilfe ausbildet und vor einiger Zeit die Bereitschaftsleitung St. Tönis übernommen hat.