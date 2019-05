„Schüler experimentieren“ : Dritter Preis für Frédéric Florack

Tönisvorst Jugendliche für ihren Forschergeist belohnen – Das ist der Gedanke hinter „Schüler experimentieren“. 76 Schülerinnen und Schüler, die sich für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) begeistern, haben insgesamt 41 außergewöhnliche Ideen und Projekte auf die Beine gestellt und im Rahmen des Landeswettbewerbs NRW präsentiert.

Zu den Gewinnern, die jetzt im Essener „Haus der Technik“ vorgestellt und ausgezeichnet wurden, zählt unter anderem Frédéric Florack (14) vom Michael-Ende-Gymnasium in Tönisvorst. Er bekam den dritten Preis in der Kategorie Mathematik/Informatik. Er hat ein sicheres Digitales Schloss (SDS) entwickelt. Die Preise in sieben Kategorien überreichten Staatssekretär Mathias Richter aus dem Ministerium für Schule und Bildung Nordrhein-Westfalen, Joachim Schneider, Bereichsvorstand Technology & Operations bei innogy und Corinna Kieren, Landeswettbewerbsleiterin Schüler experimentieren NRW.