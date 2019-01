Vorst: Traditioneller Dreikönigskaffee für Senioren im Haus Vorst

Vorst Wilma Jansen organisiert seit vielen Jahren den Vorster Dreikönigskaffee des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) fast im Alleingang. Die mittlerweile 73-Jährige stellt das Programm zusammen, moderiert den Nachmittag, lässt keinen ohne Präsent von der Bühne gehen und ist für jeden die Ansprechpartnerin.

So auch in diesem Jahr, in dem sich wieder gut 150 Senioren im Haus Vorst eingefunden haben, um zu den flotten Klängen des Feuerwehrmusikzuges Tönisvorst Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen.