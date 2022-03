Seitenscheibe zersplittert : Drei Verletzte bei Unfall in St. Tönis

Eine 18-jährige Fahranfängerin und ihre beiden Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

St Tönis Glück im Unglück hatten am späten Montagabend drei junge Frauen, die auf dem Tackweg in St. Tönis in Richtung Lenenweg unterwegs waren.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bemerkte die Fahrerin, eine 18-Jährige aus St. Tönis, gegen 23.45 Uhr offenbar eine Linkskurve zu spät. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit kam sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße ab, in der Folge streifte das Auto einen Stromkasten.

Dadurch splitterte die Seitenscheibe, der Pkw kam neben einer Straßenlaterne zum Stehen. Die 18-jährige Fahranfängerin und ihre beiden Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt.

(biro)