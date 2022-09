Vorfall in St. Tönis : Drei Menschen durch Pfefferspray in Straßenbahn verletzt

In der Straßenbahnlinie 041 gab es am Sonntagabend einen Vorfall mit Pfefferspray. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr rückten aus. Foto: Günter Jungmann

Tönisvorst In einer Straßenbahn der Linie 041 hat es am Sonntagabend einen Vorfall mit Pfefferspray gegeben. Der Alarm erreichte die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst kurz nach 18 Uhr – zunächst mit dem Hinweis „Massenanfall an Verletzten“, weil nach ersten Informationen zahlreiche Menschen in der Bahn verletzt worden sein sollten.

Die Wehrleute des Löschzugs St. Tönis rückten zum Wilhelmplatz in St. Tönis aus, um den Rettungsdienst vor Ort zu unterstützen. Sie lüfteten auch die Straßenbahn – und zwar so, wie sie es auch bei verrauchten Räumen nach Wohnungsbränden tun, wie Jan Gläser von der St. Töniser Wehr erklärte: „Wir haben alle Fenster der Straßenbahn geschlossen, hinten eine Tür geöffnet und vorn frische Luft hineingedrückt.“

Zwei junge Männer, 24 und 26 Jahre alt, und eine junge Frau (17) aus Krefeld wurden laut Polizei bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun drei Jugendliche, 12 bis 17 Jahre alt, die das Pfefferspray in der Bahn versprüht und danach in Richtung Abenteuerspielplatz Dammstraße geflohen sein sollen. Einer war schlank und hatte hellblondes, gelocktes Haar, die anderen waren dunkel gekleidet, etwa 1,80 Meter groß und eher korpulent. Um Hinweise bittet die Kripo unter Telefon Ruf 02162 3770.

(biro)