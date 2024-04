Handwerk in Tönisvorst Van Densen überzeugt Ministerin zum fünften Mal

In puncto Zukunft laufen bei van Densen Bestrebungen den Arbeitsbeginn von vier auf fünf Uhr zu verlegen. „Dann schaffen wir noch das Frühstücksgeschäft aber beginnen in der Backstube zu moderaten Zeiten“, sagt van Densen. Dadurch erhofft er sich, auch wieder Auszubildende für den Verkauf und die Backstube zu gewinnen. Bei den Broten gelingt die Umstellung schon sehr gut. Die Teige, mit wenig Hefe angesetzt, lagern und reifen in der Nacht im Kühlhaus und sind dadurch nach dem Backen am Morgen aromatischer und bekömmlicher. Dass die Zutaten wie Erdbeeren und Äpfel aus Tönisvorst und Umgebung kommen, ist für den Bäcker, der das Geschäft in der dritten Generation führt, selbstverständlich.