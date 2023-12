Medizinische Versorgung in Tönisvorst Bernhard Mann ist neuer Facharzt im MVZ

Das Team besteht nun im wahrsten Sinne des Wortes aus Männern: Dr. Bernhard Mann sowie Dr. Lutz Goldermann und Dr. Peter Mann. Bernhard Mann war zuvor langjähriger Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am St.-Martinus-Krankenhaus in Düsseldorf. „Hier im Praxis-Setting kann ich mich ganz anders für meine Patientinnen und Patienten engagieren, als das oftmals in der Klinik möglich war. Ich freue mich vor allem, hier im Team die medizinischen Möglichkeiten mit weiterentwickeln zu dürfen“, sagt Bernhard Mann. Dazu gehören auch Investitionen in moderne Medizintechnik. Ein neues Ultraschallgerät ist bereits im Einsatz, eine moderne Röntgenanlage wird derzeit eingerichtet.