Ehejubiläum in St. Tönis : An Karneval lernten sich die Lessenichs kennen

Doris und Karl-Heinz Lessenich aus St. Tönis haben Grund zum Feiern. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Doris und Karl-Heinz Lessenich aus St. Tönis blicken auf 50 schöne Jahre zurück und freuen sich auf die noch kommende gemeinsame Zeit.

In einem sind sich Doris und Karl-Heinz Lessenich einig: Sie würden sich sofort wieder heiraten. Das ist aber nicht nötig, denn die beiden sind bereits seit 50 Jahren verheiratet. Am 29. Mai feiert das St. Töniser Ehepaar seine goldene Hochzeit. „Wobei wir das Feiern nach hinten verschieben müssen. Aktuell geht das aufgrund der Pandemie ja nicht“, sagt Karl-Heinz Lessenich.

Das Jubiläum fällt in diesem Jahr auf einen Samstag, und ein Samstag war es vor 50 Jahren auch, an dem die kirchliche Trauung stattfand. Kennengelernt haben sich der St. Töniser und die Krefelderin 1969 an Karneval, dank eines Freundes von Karl-Heinz Lessenich. „Mein Freund hatte in Uerdingen ein Mädel kennengelernt. Deren Schwester war Krankenschwester. Wir wollten zum Karnevalsball im Marienheim alle als Ärzte und Schwestern gehen. Die Krankenschwester hatte die passenden Kittel organisiert und war zum Feiern mit nach St. Tönis gekommen“, erzählt der 78-Jährige. Und genau diese Krankenschwester war seine spätere Frau Doris. Es war Liebe auf den ersten Blick.

Zwei Jahre später folgte die Hochzeit, wobei der Freund von Karl-Heinz Lessenich die Schwester von Doris kurz zuvor geheiratet hatte. Die beiden erinnern sich gerne an ihre Hochzeit zurück, die mit Familien, Verwandten und Freunden in Doris Heimatstadt gefeiert wurde. Die Trauung fand in der Kirche St. Paul in Uerdingen statt, wo die Braut schon in ihrer Jugendzeit die Glocken geläutet hatte.

Mit der Hochzeit stieg Doris Lessenich in das Spielwarengeschäft der Schwiegereltern ein, das das frisch getraute Ehepaar 1972 übernahm. Die Geburt der beiden Söhne Andreas und Stefan, der Abriss des elterlichen Hauses mit dem Ladenlokal an der Hochstraße und der Neubau, die närrische Zeit als Prinzenpaar 2006, die Reisen zur See in Deutschland und den Niederlanden, die Geburt des ersten Enkelkindes und die Freude auf das zweite Enkelkind, das derzeit unterwegs ist – Doris und Karl-Heinz Lessenich blicken auf 50 schöne Jahre zurück und freuen sich auf die kommende gemeinsame Zeit.

Beide hoffen, in zehn Jahren die Diamanthochzeit bei guter Gesundheit mit der Familie feiern zu können.

(tre)