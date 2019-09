Jubiläum : DLRG-Ortsgruppe Tönisvorst wird halbes Jahrhundert alt

Tönisvorst Unzähligen Kindern haben sie das Schwimmen beigebracht, etliche Rettungsschwimmer ausgebildet und Menschenleben gerettet; die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Tönisvorst. Seit 50 Jahren gibt es die Rettungsschwimmer in der Stadt.

„Ab 10 Uhr zeigt die Anfängergruppe den Eltern, was sie schon kann, ab 10.30 Uhr erklären erfahrene Rettungsschwimmer, wie Rettungsbretter und ein Gurtretter funktionieren“, sagt Klinkhamels. Am Nachmittag gibt es einen vereinsinternen Jubiläumswettkampf. Zum Abendprogramm geht es ab 18 Uhr ins benachbarte Haus des Sports, wo am Sonntag auch der offizielle Festakt stattfindet.

1969, kurz nach Eröffnung des neuen Hallenbades in St. Tönis, ist die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft gegründet worden. „Der erste Vorsitzende, Peter Bongartz, ist heute noch Mitglied“, erzählt die Pressesprecherin. Ganze 17 Mitglieder gehörten der Ortsgruppe damals an. Heute sind es 401, mehr als die Hälfte ist in einer der Jugendabteilungen aktiv. 40 Trainerinnen und Trainer arbeiten ehrenamtlich am und im Becken.