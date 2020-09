Sport- und Freizeitbad „H2Oh!“ in Tönisvorst : Teutonia finanziert ihren Kindern Hallenbadbesuch

Ab dem kommenden Samstag, 12. September, dürfen bis zu 40 Personen pro Zeitfenster in das „H2Oh!“ in St. Tönis. Foto: Detlef Ilgner/Ilgner,Detlef (ilg)

Tönisvorst Weil die Schwimmabteilung derzeit keine Kurse im „H2Oh!“ anbieten kann, hofft sie, dass der Nachwuchs alleine dranbleibt und die Übungen trainiert. Ab Samstag können bis zu 40 Personen gleichzeitig ins Bad.

Die Schwimmabteilung der DJK Teutonia bezahlt ihren Nachwuchsmitgliedern den Hallenbadbesuch. Da der Unterricht wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März nicht stattfinden kann, hoffen die Verantwortlichen, dass die Kinder und Jugendlichen, die sonst an den Kursen teilnehmen, das Sport- und Freizeitbad „H2Oh!“ an der Schelthofer Straße in St. Tönis in der Zwischenzeit wenigstens privat nutzen, um den Kontakt zum Wasser nicht ganz zu verlieren.

Das Hallenbad ist zwar seit dem 17. August wieder geöffnet, aber da sich aktuell nur maximal 30 Personen gleichzeitig darin aufhalten dürfen, sind die Schwimmzeiten für Vereine gekürzt. „Wir befinden uns in einer Zeit, in der drei Interessengruppen die Bäder in einer hohen Frequentierung nutzen möchten“, informiert ein Sprecher der NEW, die das „H2Oh!“ betreibt. „Hierzu zählen die Schulen, Vereine und die Öffentlichkeit. Leider können wir aufgrund der momentanen Situation nur einen Bruchteil in die Bäder lassen, wie wir es gewöhnt sind.“

Momentan sind es vier Vereine, die das Bad nutzen. Ihnen stehen jeweils Zeitfenster in den Abendstunden zur Verfügung: montags von 20 bis 21.45 Uhr, dienstags von 20.45 bis 21.45 Uhr, donnerstags von 19 bis 21.45 Uhr und freitags von 20.45 bis 21.45 Uhr.

Das Angebot der Teutonia-Schwimmer richtet sich an die Kinder, die sich in der Wassergewöhnung befinden; ab fünf Jahre bis zum Eintritt in die Sportgruppe, erläutert Abteilungsleiter Peter Martens. Sie sollen die Quittungen von ihren Badbesuchen einreichen und erhalten eine Erstattung, finanziert aus den Mitgliederbeiträgen. „Mit der Sportmannschaft haben wir es bereits genauso gemacht“, sagt Martens. Als das Bad in St. Tönis noch geschlossen war, wichen die Schwimmer nach Willich aus.

Über die Motivation hinter der Aktion sagt Martens: „Ich möchte nicht in der Zeitung lesen, dass wieder ein Kind ertrunken ist.“ Er fügt hinzu: „Wir zahlen sonst eh Geld für die Nutzung an die NEW.“ Die Summe für die Schwimmzeiten außerhalb der Schulferien beliefe sich auf rund 9000 Euro im Jahr. Die Kinder machen mit etwa 130 bis 140 Mitgliedern den größten Teil der Schwimmabteilung (insgesamt rund 300 Mitglieder) aus.

Die Aktion soll zunächst bis zum Ende der Herbstferien gehen, falls nötig auch darüber hinaus, sagt der Abteilungsleiter. Derzeit hat der Verein an zwei Abenden Trainingszeiten für die älteren Sportschwimmer – das könnte sich aber bald ändern.

„Wir planen momentan, Vereinen zukünftig auch Anfängerschwimmkurse zu ermöglichen. Daher kann es in nächster Zeit zu Anpassungen der Vereinszeiten kommen“, sagt der NEW-Sprecher. Auch Schulschwimmen soll „künftig stattfinden“. Eine gute Nachricht gibt es bereits für alle anderen Badnutzer: Ab dem kommenden Samstag, 12. September, dürfen bis zu 40 Personen pro Zeitfenster ins „H2Oh!“.

(emy)