Diskussion um Projekt in St. Tönis : Campus-Antrag wurde nicht abgelehnt

Tönisvorst SPD, Grüne, UWT2020 und GUT widersprechen der Darstellung, sie hätten den CDU-Antrag abgelehnt, Studien zum Campus-Projekt in Auftrag zu geben. Der Antrag sei zu kurzfristig eingegangen, um darüber beraten zu können.

Man habe den Antrag der CDU, für vier verschiedene Varianten zum Campus-Projekt eine externe Wirtschaftlichkeitsstudie und eine externe Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, in der jüngsten Sitzung des Tönisvorster Stadtrates nicht abgelehnt. Vielmehr sei es um die Frage gegangen, ob dieses Thema überhaupt auf die Tagesordnung kommen sollte. Nur dies habe man abgelehnt, stellen die Fraktionsvorsitzenden Heinz Michael Horst (SPD), Jürgen Cox (Grüne), Fred Schwirtz (UWT2020) und der stellvertretende Fraktionschef der GUT, Aleksander Weber, im Gespräch mit unserer Redaktion klar. In unserem Bericht zur jüngsten Ratssitzung hatte es fälschlicherweise geheißen, der Antrag der CDU an sich sei abgelehnt worden.