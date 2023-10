Neue Kita für St. Tönis Wo ist der geeignete Platz für eine neue Kita?

Helge Schwarz (SPD) verwies auf die Aussage des Kreisjugendamtes Viersen, dass sich in der Nähe des Standortes „Rotzenburg“ bereits zwei DRK-Kitas mit insgesamt acht Gruppen in der erweiterten Nachbarschaft befinden. „Überdies läge die neue, mindestens dreigruppige Kita dort am Stadtrand von St. Tönis. Das Jugendamt erachtet eine zwei- bis dreigruppige Einrichtung in der Innenstadt und eine weitere neue drei-/viergruppige Einrichtung in einem Neugebiet für deutlich bedarfsnäher“, so der Kreis seinerzeit weiter. Schwarz: „Wir favorisieren den Standort an der Sternstraße als mittelfristige Variante.“