Tönisvorst: Dirk Louy bleibt im Landesministeriumfür Umwelt

Tönisvorst

Weil Dirk Louy der persönliche Referent von Ministerin Christina Schulze Föcking war, wurde nach ihrem Rücktritt diese Woche in Tönisvorst spekuliert, auch Louy habe seinen Posten verloren. Der in Vorst lebende CDU-Politiker, der in Tönisvorst auch stellvertretender Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes ist, arbeitet bereits seit Anfang Mai im Landesministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz in einem anderen Referat. weil dort eine Stelle frei wurde, und bleibt dort auch. .