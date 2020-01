Ernährungsberaterin Heike Meier aus St. Tönis warnt : Zucker macht dick und doof

St. Tönis Die gesunde Ernährung ihrer Kinder liegt Eltern am Herzen. Diplom-Oecotrophologin Heike Meier warnt vor den gesundheitlichen Gefahren, die zu viel Zuckerkonsum mit sich bringt.

Übergewicht, Konzentrationsschwierigkeiten, Trägheit, Mangelernährung, angegriffene Zähne bis hin zu Reiz-Darm, Fruktoseunverträglichkeit, Diabetes und Leberschäden könnten die Folgen sein. Laut des Deutschen Instituts für Ernährung können durch zu viel Zuckerkonsum sogar die Nervenzellen im Gehirn geschädigt werden, weil die Kraftwerke, die die Zuckerbausteine in Energie umsetzen, schrumpfen. Kurzum: Zu viel Zucker macht dick und doof.

Am morgigen Sonntag, 12. Januar, 11 bis 15 Uhr , ist die Ernährungsberaterin auch beim i-Dötzchen-Tag der Turnerschaft St. Tönis in der Vereinshalle, Corneliusstraße 25c, anzutreffen.

Die Oecotrophologin Heike Meier hat ein breites Spektrum rund um das Thema Ernährung im Angebot. In ihrer Praxis für Ernährungstherapie in St. Tönis können Kinder und Jugendliche zum Beispiel ihren Geburtstag bei einem selbstgekochten Drei-Gänge-Menü feiern.

In anderen Ländern sind die gesundheitlichen Probleme des übermäßigen Zuckerkonsums ebenfalls bekannt. Großbritannien hat deshalb im vorigen Jahr eine Strafsteuer auf gesüßte Limonaden eingeführt. Viele Menschen wüssten aber gar nicht, wie viel Zucker sich in den verarbeiteten Lebensmitteln befinde, hat die St. Töniserin festgestellt. Und tatsächlich: Wer hätte gedacht, dass ein Liter Apfelsaft 33 Stücke Zucker enthält, nur drei weniger als ein Liter Cola? Und dass der bei Kindern und Jugendlichen so beliebte Eistee mit 40 Stück Zucker pro Liter die Tabelle anführt?