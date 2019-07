Stadtverwaltung Tönisvorst : Digitalisierung gibt es nicht zum Nulltarif

Tönisvorst Im Hauptausschuss am Dienstag stellt die Stadt ihre Digitalisierungsstrategie vor. Eine schrittweise Entwicklung sieht mehrere Stufen vor: Sie reicht vom Online-Antrag ans Rathaus über das papierlose Büro bis zur smart city.

Vor der Beratung in der Sitzung des Hauptausschusses lud die Verwaltung zu einer „Erklärstunde“ für die Medienvertreter ins Rathaus ein. Ganz schnell wurde dabei klar, dass für die Digitalisierung einer öffentlichen Verwaltung besondere Anforderungen an die Sicherheit der Daten gestellt werden müssen. Und es ist sinnvoll und günstiger, sich zusammenzutun und gemeinsam die Digitalisierung auszubauen. So ist auch die Stadt an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein in Kamp-Lintfort angeschlossen. Die Daten liegen dort auf den sicheren Servern und nicht in irgendeiner Cloud oder auf Servern in den USA oder sonstwo, wo sie nicht mehr der Kontrolle der Nutzer unterliegen. Der Datentransfer ist verschlüsselt. So laufen der gesamte E-Mailverkehr und die Internetrecherche über das KRZN.