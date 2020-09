Tönisvorster Schulausschuss : Digitalisierung an Schulen: Noch ungeklärte Fragen

Digitalisierung an Schulen: Noch ungeklärte Fragen

In Tönisvorst sollen alle Schüler und Lehrer mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

St. Tönis Der Schul- und Kulturausschuss stimmte jetzt dem Digitalisierungsprogramm an den Tönisvorster Schulen zu. Ziel ist es, alle 2800 Schüler und 210 Lehrkräfte dauerhaft mit digitalen Endgeräten auszustatten. Die Stadt kann auf verschiedene Förderprogramme des Landes zurückgreifen, aber es ist längst nicht alles geklärt.

So wurde noch keine Regelung für die Technik-Unterstützung an den Schulen getroffen. Die Stadt möchte die Aufgabe an ein Unternehmen vergeben. Sie rechnet mit Kosten von rund 48.000 Euro pro Jahr. Nach jetzigem Stand müsste die Kommune dafür aufkommen. Britta Rohr (Grüne) fragte, warum diese Aufgabe nicht von städtischen Bediensteten wahrgenommen werden kann. Fachbereichsleiter Lars Schaath: „Um Vertretungsprobleme zu vermeiden, müssten wir mehr als eine Person einstellen.“