Tönisvorster Schullandschaft : Digitaler Unterricht ist Herausforderung

Die Tönisvorster Grundschulen sind Wlan-fähig und haben auch einige Tablets für Lehrer und Schüler bekommen, sodass Videokonferenzen geführt werden konnten (Symbolfoto). Foto: DPA Foto: dpa/Armin Weigel

Tönisvorst Der Themenkomplex „Corona und Schule“ nahm im jüngsten Schul- und Kulturausschuss einen breiten Raum ein. Vielen Fragen drehten sich auch um den digitalen Unterricht und das Lernen auf Distanz.

Von Stephanie Wickerath

Die gute Nachricht zuerst: „Für das kommende Schuljahr ist angestrebt, dass der reguläre Schulunterricht wieder stattfindet.“ Das teilte Lars Schaath, Fachbereichsleiter für Erziehung und Bildung bei der Stadt Tönisvorst, im Schul- und Kulturausschuss am Mittwochabend mit. In diesem Schuljahr aber, auch das stellte Schaath klar, bleibe es beim Status quo, und der bedeutet für die meisten Tönisvorster Jugendlichen in den weiterführenden Schulen: maximal sechs Schulstunden im Präsenzunterricht und das auch nur alle zwei Wochen.

Für Eltern und Schüler bleibt also auch der Rest des Schuljahrs das, was es seit dem 16. März ist: anstrengend, unbefriedigend und ungerecht. Denn Kinder, deren Eltern aufgrund fehlender Sprach- oder Wissenskompetenz nicht helfen können, denen die digitale Ausstattung fehlt oder die schlicht die Zeit fürs Unterrichten zu Hause nicht haben, werden abgehängt. Und so ging es im Ausschuss auch um die digitale Ausstattung der Schulen und der Schülerschaft. Zusätzlich zum fünf Milliarden Euro starken Digitalpakt vom Vorjahr habe der Bund aktuell nochmal 500 Millionen Euro bereitgestellt, um den digitalen Unterricht zu unterstützen, berichtete Lars Schaath. 1,5 Millionen Euro davon seien für Nordrhein-Westfalen vorgesehen.

„Aber noch ist nicht bekannt, wer die entsprechenden Geräte kauft, wem sie gehören und wer sie bekommt“, sagte der Fachbereichsleiter. Von einer Zeitschiene, wann die dringend benötigte Ausstattung kommt, war erst gar nicht die Rede. Ausschussvorsitzende Angelika Hamacher (CDU) regte an, die Verwaltung solle zügig herausfinden, welche Eltern beziehungsweise Schüler digitale Unterstützung bräuchten und an der Ausschreibung teilnehmen, damit Tönisvorst nicht leer ausgehe.

Derweil haben sich viele Lehrer aus der Not heraus bereits selbst geholfen. Andreas Kaiser, Schulleiter der Rupert-Neudeck-Gesamtschule (RNG), berichtete, dass die Lehrer die Zeit des Unterrichtausfalls genutzt hätten, um das Schulgebäude Kirchenfeld, in dem die Mittelstufe der RNG unterrichtet wird und das technisch besonders schlecht ausgestattet war, aufzurüsten und sich in die verschiedensten digitalen Plattformen einzuarbeiten. „Allerdings sind die Leitungen zu den Schulgebäuden sehr schwach, sodass die meisten Kollegen von zu Hause arbeiten mussten“, berichtete Kaiser.

Mit einem Glasfaseranschluss für die weiterführenden Schulen in Tönisvorst sei laut Aussage der Verwaltung aber im nächsten Jahr zu rechnen. Etwas besser ausgerüstet sind die Grundschulen, bei denen die Stadt mit der Digitalisierung begonnen hat. „Unsere Schule ist WLan-fähig und wir haben auch einige Tablets für Lehrer und Schüler bekommen, sodass wir Videokonferenzen führen konnten“, teilte Beate Jacobs, Leiterin der St. Töniser Grundschule Hülser Straße, im Ausschuss mit.

Vor einem ganz anderen Problem stehen die Schulen, wenn der Unterricht nach den Sommerferien wieder normal stattfinden soll, denn die Frage, welche Lehrer unterrichten können und werden, ist völlig offen. „Wir haben zehn von 65 Lehrern mit Vorerkrankungen im Kollegium. Ich weiß nicht, wie ich die Stundenpläne bauen soll, weil ich nicht weiß, ob die Kollegen zur Verfügung stehen oder wir Ersatz bekommen“, sagte RNG-Leiter Kaiser. Auch die anderen Schulen stehen vor diesem Problem.