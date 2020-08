Gemeinsames Projekt der beiden Werberinge : Gutschein für Tönisvorster Geschäfte

Vertreter von „St. Tönis erleben“ und „Vorst aktiv“ stellten das neue Gutscheinsystem vor. Foto: Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Die Werberinge aus St. Tönis und Vorst starten ein gemeinsames Projekt. Mit einem gemeinsamen Gutschein wollen sie Kunden in der Stadt halten. Los geht es in beiden Stadtteilen am 1. September.

Von Rudolf Barnholt

Tönisvorst rückt ab dem 1. September ein kleines Stück weiter Richtung Smart City: Dann startet das Kooperationsprojekt „Digitaler Stadtgutschein“. „St. Tönis erleben“ und „Vorst Aktiv“ machen gemeinsame Sache, und auch die Stadt ist mit im Boot. Ziel ist es, die Wirtschaft vor Ort zu stärken. Die Gutscheine können nämlich bis auf eine Ausnahme nur in Tönisvorst eingelöst werden. Es gibt zunächst zwei Varianten: Gutscheine werden an einer von vier Ausgabestellen erworben in verschiedenen Stückelungen von fünf bis 100 Euro. Bei der Online-Version kann der Kunde unter anderem den Wert selbst bestimmen.

„Für mich ist das Projekt ein Zeichen dafür, wie viele spontan etwas möglich machen“, erklärte Bürgermeister Thomas Goßen. Wirtschaftsförderer Markus Hergett berichtete von einer Einladung nach Ahaus kurz vor der Corona-Krise: „Wir waren dort bei der Firma Tobit. Sie unterstützt nicht nur Aktionen wie den digitalen Stadtgutschein, sondern hat in der Innenstadt von Ahaus auch sonst die Digitalisierung vorangetrieben.“ So gebe es dort ein Hotel ganz ohne Personal. Durch das Gutscheinsystem verspricht er sich Impulse für den Einzelhandel: „So können Menschen zu Kunden werden, die man sonst gar nicht in den Geschäften sehen würde.“ Hinzu kommt die Erwartung, dass diese Personen dann häufiger von den Angeboten vor Ort Gebrauch machen.

Info 50 Geschäfte sind vom Start an dabei Sonderaktion Das Projekt „Digitaler Stadtgutschein“ startet am 1. September mit einer Sonderaktion: In der Offline-Variante bekommt der Kunde einen Gutschein für 30 Euro, er muss aber nur 25 Euro bezahlen. Partner Zum Start werden rund 50 Partner den Digitalen Stadtgutschein akzeptieren, darunter eine Apotheke, eine Autowerkstatt, Gaststätten und zwei Marktbeschicker. Teilnehmende Händler werden dies durch einen Aufkleber im Schaufenster signalisieren.

Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Offline-Variante zunächst die ist, die am meisten genutzt wird. Wer einen Gutschein für Freunde, Bekannte oder Mitarbeiter ausstellen möchte, muss in eine der vier Ausgabestellen gehen. In Vorst ist dies das Schreibwarengeschäft Fliegen, Markt 4, in St. Tönis die Volksbank, die Sparkasse sowie Optik Scholl. Der Käufer eines Gutscheins kann zwischen drei Vorster und drei St. Töniser Motiven auswählen. Und er kann zwischen folgenden Stückelungen wählen: fünf, zehn, 20, 44, 50 und 100 Euro.

Marina Pandur-Heinecke von „Vorst aktiv“ erklärt, warum es Gutscheine im Wert von 44 Euro gibt: „Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern bis zu 44 Euro pro Monat steuerfrei zukommen lassen.“ Der 44-Euro-Gutschein kann also als Dankeschön oder Anerkennung eingesetzt werden mit dem positiven Nebeneffekt, dass dieses Geld vor Ort ausgegeben wird. Oder in einem Fall in Anrath: Der Fahrradladen Wingerath ist Mitglied bei „Vorst aktiv“.