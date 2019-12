Einbruch in St. Tönis : Diebe stehlen Futterautomaten und erbeuten wenige Euro

St. Tönis Auf dem Driehsen-Hof in St. Tönis haben Unbekannte einen Milchautomaten beschädigt und zwei Futterautomaten mitgenommen. Die Inhaber haben die Diebe auf Video.

Marietta Driehsen ist verärgert. Auf dem Bauernhof ihrer Familie in St. Tönis haben Unbekannte am Wochenende den Milchautomaten beschädigt, eine Tür zu einem Lager aufgebrochen und zwei Futterautomaten mitgenommen. Es ist der fünfte Einbruch dieser Art, seit die Familie den Milchautomaten 2015 in Betrieb nahm. Für die Landwirte ist es „Ärger und Lauferei“, berichtet Marietta Driehsen, die den Hof zusammen mit ihrem Mann Heinrich und ihrem Sohn Markus betreibt. „Und die Diebe haben bloß etwa fünf Euro erbeutet“, sagt die Landwirtin.

Auf ihrem Hof hat die Familie mehrere Automaten, an denen sich Menschen an sieben Tagen in der Woche und rund um die Uhr bedienen können. An einem können Besucher Glasflaschen kaufen und sie am nächsten mit Milch der rund 200 Kühe der Driehsens befüllen lassen. Dafür werfen sie Geld hinein, und entweder fließt die Milch so lange, bis der Betrag aufgebraucht ist, oder der Kunde nimmt schon vorher den Finger vom Knopf und erhält den restlichen Betrag zurück. Marietta Driehsen betont: „Ein Einbruch lohnt sich nicht. Wir leeren die Maschinen mehrmals täglich.“