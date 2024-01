Vorster Schauspielgruppe „Salz & Pfeffer“ Der gute Zweck hinter dem lustigen Theater

Wie in jedem Jahr spendete die Laienspielgruppe „Salz & Pfeffer“ der Kolpingsfamilie Vorst die Einnahmen einer ihrer Vorstellungen für einen sozialen Zweck. In diesem Jahr bot die Schauspielgruppe die Kommödie „Der Sauna-Gigolo“. Das Stück vermochte die Besucher dabei absolut zu überzeugen. Alle sechs Ausführungen des Stücks in Vorst waren ausverkauft. Naturgemäß kam bei diesem starken Publikumsaufkommen auch ein großer Spendenbetrag zusammen: In diesem Jahr überreichte Spielleiter Wolfgang Arretz je 500 Euro an Ralf Kurzweg, den Bereichsleiter die Lebenshilfe Kreis Viersen, und Hanno Speis, seines Zeichens Vorsitzender der Tönisvorster Hilfe, die Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt.