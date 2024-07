Arca Regler aus Vorst Mitarbeiterakquise mit Sonnenliegen auf dem Firmengelände

Umso mehr ist Kreativität gefragt, um sich aus dem Gros der Mitbewerber um die Arbeitskräfte abzuheben. Das hat die Firma Arca Regler aus Tönisvorst jetzt gemacht und bietet in diesem Sommer einen besonderen Benefit an: Sonnenliegen. Auf einem Außenbanner am Firmengelände an der Kempener Straße wird Arca als „Platz an der Sonne“ beworben und zu Bewerbungen als Fachkraft oder Auszubildender aufgerufen. Gleichzeitig unterstreichen Liegestühle auf den Rasenflächen um das Firmengebäude diese Aussage und geben ein sommerlich buntes Bild ab, laden aber natürlich auch gleich zum Verweilen ein.